На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Сегодня вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информацию об очередном пепловом выбросе, произошедшем на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Высота столба пепла достигала 2,5 километров, шлейф протянулся примерно на пять километров на северо-восток.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - подчеркивают спасатели.

Вулкан Эбеко - самый активный вулкан на Курилах. За последние 20 лет он извергался пять раз, в том числе и в 2017 году. Пепловые выбросы на нем происходят регулярно.

Справка "РГ"

Эбеко - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота вулкана - 1156 метров.