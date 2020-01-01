Первый день нового года в Приморье встретили костюмированным забегом

Более 130 человек утром 1 января 2020 года стали участниками Новогоднего костюмированного забега во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

На дистанцию вышли Деды Морозы, пираты, тигры, мыши - многие из тех, кто, несмотря на мороз, пришел на Корабельную набережную Владивостока, были в праздничных костюмах. Среди участников спортивного мероприятия были призер Олимпийских игр Иван Штыль, мастер спорта международного класса по боксу Анатолий Коптев, мастер спорта СССР по легкой атлетике Александр Нестеренко, контр-адмирал Евгений Симаков. Старт забегу дал глава региона Олег Кожемяко, известный любитель бега. Он преодолел дистанцию вместе со всеми.

"Люди пришли целыми семьями - это доказывает, что приморцы любят спорт. Этот забег станет своего рода зарядом бодрости на целый год", - привела слова губернатора пресс-служба.

Дети пробежали 500 метров, а подростки старше 14 лет и взрослые двухкилометровую дистанцию.

Все участники забега получили памятные медали, отдельные призы достались бегунам за самые красочные новогодние костюмы.