В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов. Информация об этом поступила оперативным дежурным Центра управления в кризисных ситуациях от главы поселка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что в подтопленных домах проживает около 30 человек, всего жителей поселка 130.

Погибших и пострадавших нет. Но для уточнения обстановки и оказания помощи населению из поселка Охотск районная администрация отправила в Морской КАМАЗ-вахтовку и бульдозер, которые могут помочь в эвакуации людей, если она потребуется. Всего для ликвидации последствий подтопления задействовано 16 человек и пять единиц техники.

Решение о дальнейших действиях примут на комиссии по чрезвычайным ситуациям Охотского района. В случае необходимости людей разместят в пункте временного размещения в районном центре.