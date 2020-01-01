В новогоднюю ночь во Владивостоке сгорела сбитая дрифтером мышь

В новогоднюю ночь во Владивостоке снова пострадала фигура мыши на сыре, та самая, которую в середине декабря сбил на центральной площади дрифтер.

Сообщения о происшествии с фотографией сгоревшей инсталляции стали распространяться в социальных сетях.

Что именно произошло с многострадальным символом года, оставшимся после происшествия стоять на площади, неизвестно. Как предположили в администрации Владивостока, в нее могла попасть петарда. В социальных сетях высказываются версии, что мышь могли намеренно поджечь.

Злоключения новогоднего символа снова обсуждают в Сети. Кто-то считает, что это может быть дурным знаком, другие шутят: "сгорела на работе".

Напомним, что 14 декабря 20-летний житель Владивостока выехал на площадь на автомобиле и стал кружить вокруг елки. Во время дрифта он задел и "искалечил" фигуру мыши. Ущерб от ДТП власти Владивостока оценили более чем в 670 тысяч рублей, что вызвало бурное обсуждение - по мнению многих пользователей Сети, этот символ года не может стоить так дорого.