Под Самарой три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали три человека, попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Самара - Казань.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, на 103 километре дороги Самара-Ульяновск автобус столкнулся с легковым автомобилем Nissan Primera.

По предварительным данным, из-за снегопада 30-летний водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне автомобиля. Все они проживают в Татарстане.

Водитель и пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности и при столкновении не пострадали. Всего в салоне автобуса во время ДТП находилось 49 пассажиров и два водителя.