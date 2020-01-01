В Оренбургской области возобновлено движение по трассе М-5 "Урал"

В Оренбургской области снято ограничение проезда автотранспорта, вводившееся из-за погодных условий на трассе М-5 "Урал".

Как сообщает ГУ МЧС по региону, с 9 утра 1 января возобновлено движение автотранспорта на участке Краснощеково-Гай дороги Оренбург-Орск-Гай федеральной трассы М-5.

Ограничение проезда было введено в новогоднюю ночь с 21.30 31 декабря из-за сильной метели и ограничения видимости на дороге.

Также утром в среду снято ограничение движения автомашин на других дорогах в регионе: с 10 часов на участке трассы Каменноозерное - Медногорск, а с 10.30 - на участке дороги Актобе-Орск от поселка Калдаякова до границы РФ с Казахстаном.