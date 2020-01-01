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01.01.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в новосибирском Академгородке погибли двое

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске в результате пожара доме №15 на Цветном проезде в Академгородке 18 человек эвакуировано, двое погибли.

Сообщение о бытовом пожаре в квартире, расположенной на первом этаже дома, поступило в дежурную часть в 12:40 по местному времени.

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- На момент прибытия пожарных площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. - Из подъезда дома при помощи специальных устройств были спасены 18 человек, в том числе один ребенок. Причины возгорания пока неизвестны.

В квартире были обнаружены тела двух взрослых людей. Как выяснилось, при пожаре погибли 92-летняя пенсионерка и ее внук.

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