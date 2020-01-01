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01.01.2020 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дети-инвалиды из Коми получили на Новый год умные часы и ноутбуки

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Республике Коми дети-инвалиды, участники российского благотворительного проекта "Мечтай со мной", получили подарки. Об этом сообщает правительство Республики Коми.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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У десятилетнего Даниила из Сыктывкара теперь есть умные часы, о которых он мечтал, телефон и другие новогодние подарки. О своей мечте мальчик рассказал волонтерам проекта, когда лежал в Национальном медицинском центре имени Рогачева в Москве.

- Теперь он всегда будет на связи, сможет следить за "шагомером", определять местоположение и использовать другие возможности, - приводит пресс-служба областного правительства слова мамы мальчика Оксаны Артуровны.

А вот Кирилл из Сосногорска получил на Новый год в подарок ноутбук. С самого рождения мальчик борется с диагнозом ДЦП. Ребенок ежегодно проходит курсы реабилитации в Китае, где медики делают все возможное, чтобы он научился ходить и говорить. Средства на поездки помогают собирать неравнодушные граждане и благотворители.

Всего участниками российского проекта "Мечтай со мной" стали пять детей из Республики Коми.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Новый год

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