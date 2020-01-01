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01.01.2020,  
11:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Сдачу головного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" перенесли на первую половину 2020 года. Не исключается, что подводная лодка перед сдачей выйдет еще в море.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Он добавил, что в декабре 2019 года подводный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") завершил госиспытания в море, в которых были выявлены отдельные недостатки. Их и планируют устранить в первом квартале нынешнего года.

Чуть ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял о том, что головная подлодка проекта 955А "Князь Владимир" будет сдана Военно-морскому флоту до конца 2019 года. Новая подлодка обладает значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением. Она несет баллистические ракеты морского базирования "Булава".

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