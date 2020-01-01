Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год

Сдачу головного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" перенесли на первую половину 2020 года. Не исключается, что подводная лодка перед сдачей выйдет еще в море.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Он добавил, что в декабре 2019 года подводный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") завершил госиспытания в море, в которых были выявлены отдельные недостатки. Их и планируют устранить в первом квартале нынешнего года.

Чуть ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял о том, что головная подлодка проекта 955А "Князь Владимир" будет сдана Военно-морскому флоту до конца 2019 года. Новая подлодка обладает значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением. Она несет баллистические ракеты морского базирования "Булава".