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01.01.2020 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Девочке с "маской Бэтмена" оплатили лечение

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Житель России полностью оплатил лечение американской девочки Луны Феннер, которая родилась с "маской Бэтмена". Малышка проходит лечение на Кубани, где девочке удаляют новообразование на лице.

- Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны, - сказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин, чьи слова приводят в ТАСС.

Фото: Светлана Алексуткина
Девочку с "пятном Бэтмена" будут лечить в Краснодаре 1,5 года

Напомним, девочка вместе с мамой прилетела в Краснодар из США в сентябре прошлого года после того, как американские врачи фактически отказались лечить Луну. За сложную операцию неожиданно решили взяться пластические хирурги на Кубани, которые предложили другой метод лечения.

В октябре врачи кубанской лазерной клиники успешно провели девочке из США первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена". Сейчас она уехала на родину встречать Новый год, после чего вернется в Россию продолжать лечение.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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