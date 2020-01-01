Житель России полностью оплатил лечение американской девочки Луны Феннер, которая родилась с "маской Бэтмена". Малышка проходит лечение на Кубани, где девочке удаляют новообразование на лице.

- Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны, - сказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин, чьи слова приводят в ТАСС.

Напомним, девочка вместе с мамой прилетела в Краснодар из США в сентябре прошлого года после того, как американские врачи фактически отказались лечить Луну. За сложную операцию неожиданно решили взяться пластические хирурги на Кубани, которые предложили другой метод лечения.

В октябре врачи кубанской лазерной клиники успешно провели девочке из США первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена". Сейчас она уехала на родину встречать Новый год, после чего вернется в Россию продолжать лечение.