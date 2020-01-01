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01.01.2020 18:41
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Сочи накануне Рождества пройдет парусная регата

Текст: Ирина Белова
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Сочи 6 января состоятся Всероссийские соревнования по парусному спорту.

- В традиционной регате планируют участвовать более 150 спортсменов от 9 лет до 21 года из разных регионов страны, - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

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Соревнования пройдут в международных классах яхт. Первая группа - "Оптимист", "Зум-8" и "Кадет". Во второй участвуют классы яхт "420", "Лазер-радиал", "Лазер 4,7".

Первая гонка стартует в 12.00 после торжественной церемонии открытия. Регата завершится 10 января.

Организаторы предупреждают, что время стартов может измениться в зависимости от погоды.

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