В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза

Встреча Нового года на одной из площадок в Волжском Волгоградской области омрачилась дракой. Видео с инцидентом опубликовали в одном из городских сообществ в соцсети.

Во время праздничного концерта один нетрезвый горожанин пытался прорваться поближе к музыке, чтобы исполнить танец. Артист в костюме Деда Мороза попытался оттеснить его назад, но гражданин повел себя агрессивно. Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек. Некоторые желали просто разнять дерущихся, но вынуждены были отвечать на удары пьяного.

Ведущей мероприятия пришлось звать полицию, которая подоспела не сразу. После появления сотрудников правопорядка инцидент был исчерпан. Патрульных попросили остаться на площадке во избежания повторения неприятной ситуации.

В комментариях к ролику волжане проявили редкое единодушие, осудив невоспитанность "танцора".