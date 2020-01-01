В центре Сочи на новогоднюю ночь собрались восемь тысяч человек

В Сочи Новый год встретили с размахом. В центре, на площади Флага, в новогоднюю ночь собрались восемь тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Напротив сочинской состоялось театрализованное, световое и ледовое шоу, дискотека с DJ Sneg и специальным гостем Митей Фоминым. Праздничная программа завершилась фейерверком.

В горном кластере прошла бесплатная концертная программа. На сцене площади Роза выступили музыканты из рок-группы "Моральный кодекс", а на курорте "Красная Поляна" в парке Времена года музыканты из кавер-группы "Дикие" и группы Snow girls.

Накануне сочинцев и гостей города-курорта поздравил мэр Алексей Копайгородский.

- От всего сердца желаю вам, чтобы 2020 год стал для всех годом новых успехов, достижений и благополучия, - сказал глава города. - Спасибо каждому из вас за самоотверженный труд, за вклад в развитие любимого города! Пусть в ваших домах и сердцах навсегда поселится душевный покой, взаимоуважение и радость от каждого нового дня.