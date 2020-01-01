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01.01.2020 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге ищут устроившего "фейерверк" из стрелкового оружия

Текст: Анатолий Меньшиков

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту стрельбы из оружия в новогоднюю ночь неизвестным мужчиной во дворе многоэтажного дома.

Свидетельством служит видео, снятое жителем высотки. Владелец оружия, предположительно автомата, палит в воздух одиночными выстрелами. В это время рядом с ним находится ребенок. Вероятно, ради него и был устроен этот "фейерверк".

По сообщению пресс-службы управления МВД по Свердловской области, сотрудники полиции опрашивают свидетелей, выясняют личность стрелявшего для его задержания и допроса.

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