В Екатеринбурге ищут устроившего "фейерверк" из стрелкового оружия

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту стрельбы из оружия в новогоднюю ночь неизвестным мужчиной во дворе многоэтажного дома.

Свидетельством служит видео, снятое жителем высотки. Владелец оружия, предположительно автомата, палит в воздух одиночными выстрелами. В это время рядом с ним находится ребенок. Вероятно, ради него и был устроен этот "фейерверк".

По сообщению пресс-службы управления МВД по Свердловской области, сотрудники полиции опрашивают свидетелей, выясняют личность стрелявшего для его задержания и допроса.