Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой

Сотрудники полиции в городе Камышлов на юге Свердловской области применили табельное оружие в отношении пьяного молодого человека, угрожавшего правоохранителям монтировкой.

Как сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Валерий Горелых, полиция приехала на вызов жительницы одного из домов по улице Мира. Женщина рассказала, что ее избивает и душит пьяный муж 1986 года рождения. На место были направлены участковый уполномоченный и командир отделения ППС.

По прибытии на место вызова, к полицейским вышел молодой человек с монтировкой в руках. Размахивая данным предметом, он двинулся в сторону правоохранителей. Сотрудник ППС достал табельное оружие и предупредил, что выстрелит, но эффекта на молодого человека это не возымело. Тогда полицейский выстрелил в воздух, однако мужчину не остановило и это. Полицейскому после этого пришлось стрелять в дебошира.

Уточняется, что правоохранители действовали в рамках закона "О полиции". Прибывшие на место медики доставили раненого в больницу, где он скончался.

В настоящий момент материалы по факту произошедшего направлены в СК. А родственники погибшего охарактеризовали его отрицательно, сообщив, что он и раньше буянил в пьяном виде, набрасываясь на людей с топором. Кроме того, мужчина был судим за совершение краж.