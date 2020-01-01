Сборная России сыграет со Швейцарией в 1/4 финала молодежного ЧМ

Сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 2 января.

По итогам группового раунда сборная России заняла в своей группе третье место. Это произошло благодаря победе россиян над Германией в основное время (6:1), а также победы Канады над Чехией (7:2).

В итоге в нашей группе первыми стали канадцы, набравшие 9 очков, на одно очко меньше у команды США, четвертую позицию заняли хозяева турнира чехи.

В группе А первое место заняла команда Швеции, набравшае 11 очков. Вторыми стали швейцарцы, которые в заключительном матче переиграли Финляндию - 5:2. Финны, по всей видимости, не горели большим желанием встречаться с россиянами и сделали свой выбор в пользу американцев. Четвертое место у Словакии.

Казахстан и Германия в серии до двух побед разыграют право остаться в элитном дивизионе.

Состав пар 1/4 финала: Швеция - Чехия, Швейцария - Россия, Канада - Словакия, США - Финляндия.