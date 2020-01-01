Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания Exxon Mobil Corporation выиграла судебный процесс, оспаривая по иску штраф в размере 2 миллионов долларов США. Он был наложен на нее в июле 2017 года министром финансов США Стивеном Мнучином после того, как в ведомстве посчитали, что компания якобы нарушила режим санкций, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России, отмечает Bloomberg. Рассмотрение этого дела прошло во вторник в федеральном суде Северного округа штата Техас. Данный штраф был признан неправомерным и аннулирован.

Спор по поводу штрафа, который хотело взыскать управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в 2017 году возник из-за сделок Exxon с компанией "Роснефть", в отношении генерального директора которой - Игоря Сечина - были введены ограничительные меры со стороны Минфина. Еще в июле 2017 года представители компании заявили, что оспорят действия американского министерства в суде. В иске Exxon утверждалось, что штраф был неправомерно наложен за ведение бизнеса с "Роснефтью", на которую не было наложено санкций. В компании заявили, что "произвольная" интерпретация Минфином США распоряжения бывшего президента Барака Обамы 2014 года нарушила американский "Закон об административной процедуре".

В итоге при рассмотрении иска во вторник судья Джейн Бойл заявила, что Exxon Mobil не получила достаточного уведомления о том, что ее контракты будут нарушать ограничительные меры, и удовлетворила ходатайство компании о том, чтобы с нее не взыскивали штраф. "Exxon Mobil признает решение суда, которое подтверждает, что мы выполнили все применимые санкции", - говорится в заявлении Exxon, распространенном во вторник.

Министерство финансов США не ответило на просьбу Bloomberg с просьбой прокомментировать решение суда.