Во Франции встреча Нового года не обошлась без жертв

27-летний житель города Агно, что в департаменте Нижний Рейн на северо-западе Франции, погиб в новогоднюю ночь, когда решил запустить в небо мощную петарду. Она взорвалась у него в руках. Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" оказались не в силах спасти мужчину и лишь констатировали его смерть.

Помимо этого от прочей новогодней пиротехники во Франции пострадали еще два десятка человек.

Так в Кольмаре, городе на границе с Германией, по этой причине были госпитализированы восемь человек, а в Страсбурге - 11, из которых трое -несовершеннолетние.

Все они были доставлены в местный госпитальный центр. Шестеро из них были прооперированы в отделении, специализирующемся на хирургии кисти. Остальным, получившим ожоги разной степени, также была оказана медицинская помощь.

Помимо этого в некоторых городах страны произошли столкновения между полиций и хулиганистой молодежью из неблагополучных в социальном отношении кварталов. Дело в том, что по сложившейся здесь дурной традиции эти ребята в ночь с 31 декабря на 1 января развлекаются тем, что поджигают автомобили.

Как сообщают местные источники, когда в Страсбурге полицейские попытались остановить юных поджигателей, те стали метать в них бутылки и камни, а также обстреливать петардами. В итоге несколько блюстителей порядка получили легкие ранения.

Отметим, что вот уже несколько лет, как французское министерство внутренних дел не публикует данных о сожженных в новогоднюю ночь автомобилях. Тем не менее, известно, что речь, как правило, идет о нескольких сотнях машин.