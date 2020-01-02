140 лет назад родился выдающийся авиастроитель Луи Шарль Бреге

Тем фактом, что марка Breguet ассоциируется не только с часами, но и с авиацией, мы обязаны Луи Бреге - потомку великого часового мастера Авраама-Луи Бреге и выдающемуся французскому авиастроителю.

Луи Шарль Бреге родился в 1880 году в Париже. В историю он вошел трижды: как пионер в области вертолетостроения, как человек, внесший весомый вклад в историю военной авиации и как один из отцов-основателей транспортной гражданской авиации.

Свой первый "жироплан" - прообраз вертолета он построил вместе с братом Жаком уже в 1907 году. Тогда же их разработка была продемонстрирована в Академии наук. А через два года Луи Бреге построил свой первый самолет.

Бреге Тип I поднялся в воздух 28 июня 1909 года. А два месяца спустя аэроплан, управляемый самим Бреге, совершил полет на первом международном авиашоу под Реймсом. Увы: полет закончился аварией - резкий порыв ветра бросил самолет на землю. К счастью, Бреге не пострадал.

Луи Шарль продолжает работать над конструкцией самолета. Появляется Бреге Тип II, а затем в 1910 году Бреге Тип III. Это был первый в мире самолет, способный поднять в воздух шесть человек. В сентябре 1910 года Луи Бреге на маневрах в Пикардии поставил рекорд скорости в полете на расстояние 100 км с одним, а затем с двумя пассажирами.

В 1911 году Бреге основывает свою авиастроительную компанию и приступает к выпуску Бреге Тип IV. Модель R.U1 в марте 1911 года совершила рекордный перелет дальности и скорости с 10 пассажирами на расстояние 100 км. Управлял самолетом опять же сам Луи Шарль.

Бреге постоянно искал новые технические решения. Революционным стало использование алюминия в конструкции. Когда началась Первая мировая война, самолёты-разведчики производства Бреге сыграли важную роль во время битвы на Марне. А с 1916 года было развёрнуто производство бомбардировщиков Breguet 14 - первых аэропланов, сделанных почти полностью из алюминия.

В 1919 году Луи Шарль Бреге создал авиатранспортную компанию Compagnie des Messageries A?riennes. В 1933 году она объединилась с рядом других компаний в Air France. В годы Второй мировой войны и после неё компания Бреге оставалась важным производителем самолётов - и военных, и гражданских.

Луи Шарль активно работал до самой последней минуты своей жизни. Он скончался скоропостижно от сердечного приступа в 1955 году. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.