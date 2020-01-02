Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР

Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Речь идет о масштабных маневрах под названием "Пояс морской безопасности", которые состоялись в конце декабря в Индийском океане. По данным иранской стороны, военное командование США в дни учений созывало экстренное совещание вместе со своими партнерами с целью выработать план по срыву учений. Однако, согласно утверждениям Ханзади, его удалось предотвратить благодаря "отвлекающим маневрам".