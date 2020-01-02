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02.01.2020 00:15
Рубрика: Спорт

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Ian Walton Фото: REUTERS/Ian Walton
Фото: REUTERS/Ian Walton

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью угодил в курьезную ситуацию. Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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После встречи Моуринью отметил, что он заслужил "горчичник" за свой поступок и назвал одного из представителей штаба "святых" идиотом. Кого именно он имел ввиду - специалист не уточнил.

"Я грубо повел себя с одним человеком на скамейке. Конечно, для этого был повод. Но я не расскажу какой. Судья предъявил мне желтую, и я принимаю это", - приводит слова Моуринью BBC.

Добавим, что матч между "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом" завершился поражением лондонского клуба (0:1). Из последних восьми встреч во всех турнирах команда Моуринью победила лишь в трех.

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