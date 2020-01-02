Радулов принес победу "Далласу" в присутствии более 85 тысяч зрителей

В Национальной хоккейной лиге прошла двенадцатая в истории "Зимняя классика". Впервые в ней приняли участие "Даллас" и "Нэшвилл". На матче, который прошел на арене "Кототон Боул" в Техасе, присутствовало 85630 зрителей.

Судьбу встречи решил гол Александра Радулова, который при счете 2:2 поразил ворота "хищников". Окончательный результат матча установил Андрей Секера. В середине первого периода еще один российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов не реализовал буллит.

Благодаря этому голу Радулов набрал 27 очков в этом сезоне. На счету форварда 12 шайб и 15 передач.

"Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время, - приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ. - Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр".