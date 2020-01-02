Новости

В столичном транспорте на время праздников усилены меры безопасности 12:27
Мэрия Москвы опровергла информацию о перекрытии Тверской для пешеходов 12:13
Власти рассказали подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии 12:07
В Челябинский метеорит бесплатно покажут школьникам и студентам 11:54
На Кубани в новогодних гуляниях участвовали 300 тысяч человек 11:49
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Подмосковье 11:39
В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь 11:38
Радулов принес победу "Далласу" в присутствии более 85 тысяч зрителей 11:28
Глава КБР поздравил победителя "Голоса" Аскера Бербекова 11:18
В Астрахани загорелся многоквартирный жилой дом-памятник 11:15
СК проверит причины смерти якутского школьника в новогоднюю ночь 11:10
В Уфе неизвестные "обстреляли" петардами многоэтажный дом 11:08
США и Южная Корея продолжат проводить совместные маневры в 2020 году 10:58
Новый маршрут "Путешествия в Рождество" объединяет 10 площадок столицы 10:48
Нарколог Минздрава назвал опасное средство против похмелья 10:42
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета 10:37
В Твери произошел взрыв газа в жилом доме 10:37
Генпрокуратура утвердила план проверок бизнеса в наступившем году 10:27
Индийские астронавты будут готовиться к полету в Звездном городке 10:24
Спикер парламента Эстонии выступил с территориальными претензиями к России 10:08
Блогеры устроили фейерверк внутри салона "семерки" 10:00
Император Японии впервые в этом году вышел к народу 09:52
Название Голландия официально перестало существовать 09:26
В ДТП в Якутске погиб один человек и пострадали шестеро 09:14
В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 11:28
Рубрика: Спорт

Радулов принес победу "Далласу" в присутствии более 85 тысяч зрителей

Текст: Максим Домчев

В Национальной хоккейной лиге прошла двенадцатая в истории "Зимняя классика". Впервые в ней приняли участие "Даллас" и "Нэшвилл". На матче, который прошел на арене "Кототон Боул" в Техасе, присутствовало 85630 зрителей.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Судьбу встречи решил гол Александра Радулова, который при счете 2:2 поразил ворота "хищников". Окончательный результат матча установил Андрей Секера. В середине первого периода еще один российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов не реализовал буллит.

Благодаря этому голу Радулов набрал 27 очков в этом сезоне. На счету форварда 12 шайб и 15 передач.

"Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время, - приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ. - Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Название Голландия официально перестало существовать
Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу