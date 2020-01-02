Более 50 детей родилось в новогоднюю ночь в Москве

Тридцать мальчиков и двадцать три девочки родились в новогоднюю ночь в столичных роддомах. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Согласно данным портала, последним в 23:50 родился в роддоме ГКБ им. С.Юдина мальчик весом, 3,3 кг. А первой в 2020 году в 00:10 появилась на свет девочка весом чуть более 3 кг.

В управлении ЗАГС Москвы напомнили, что родители, определившиеся с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке. Кроме того, семьям полагается набор для новорожденного.