Идущий в Москву сирийский журналист встретил Новый год под Липецком

Сирийский журналист и путешественник Аднан Аззам, который вместе с арабским скакуном идет пешком до Москвы, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и вручить ему коня в качестве ценного подарка, остановился в новогоднюю ночь в Липецкой области.

Как сообщает портал Lipetskmedia, все условия для путника и коня создали в Становлянском районе. До этого путник останавливался в Воронеже. Его путешествие длится уже восемь месяцев, а в Москву Аднан Аззам планирует прибыть к концу января.

Напомним, что Аднан Аззам - шейх, журналист и путешественник, который долгое время жил во Франции. В Сирию он вернулся недавно и в апреле минувшего года начал свой путь до Москвы. С собой он ведет коня, который побывал в плену у террористов и был спасен.