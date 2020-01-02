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02.01.2020 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Идущий в Москву сирийский журналист встретил Новый год под Липецком

Текст: Анна Скрипка (Липецк)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сирийский журналист и путешественник Аднан Аззам, который вместе с арабским скакуном идет пешком до Москвы, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и вручить ему коня в качестве ценного подарка, остановился в новогоднюю ночь в Липецкой области.

Фото: iStock
Сирийский журналист пошел из Воронежа в Москву с арабским скакуном

Как сообщает портал Lipetskmedia, все условия для путника и коня создали в Становлянском районе. До этого путник останавливался в Воронеже. Его путешествие длится уже восемь месяцев, а в Москву Аднан Аззам планирует прибыть к концу января.

Напомним, что Аднан Аззам - шейх, журналист и путешественник, который долгое время жил во Франции. В Сирию он вернулся недавно и в апреле минувшего года начал свой путь до Москвы. С собой он ведет коня, который побывал в плену у террористов и был спасен.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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