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02.01.2020 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит причины смерти якутского школьника в новогоднюю ночь

Текст: Инесса Доценко

Причины смерти школьника в Таттинском районе Якутии, последовавшей в ночь на 1 января 2020 года, выяснит Следственное управление СК РФ по Якутии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Надежду Дворецкую.

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«В среду в соцсетях стала распространяться информация, что в селе Баяга Таттинского улуса после встречи с одноклассниками 31 декабря на улице обнаружено тело девятиклассника», - говорится в сообщении информагентства.

По словам Надежды Дворецкой, которые приводит РИА Новости, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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