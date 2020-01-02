СК проверит причины смерти якутского школьника в новогоднюю ночь

Причины смерти школьника в Таттинском районе Якутии, последовавшей в ночь на 1 января 2020 года, выяснит Следственное управление СК РФ по Якутии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Надежду Дворецкую.

«В среду в соцсетях стала распространяться информация, что в селе Баяга Таттинского улуса после встречи с одноклассниками 31 декабря на улице обнаружено тело девятиклассника», - говорится в сообщении информагентства.

По словам Надежды Дворецкой, которые приводит РИА Новости, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.