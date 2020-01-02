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02.01.2020 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП в Якутске погиб один человек и пострадали шестеро

Текст: Инесса Доценко

В результате ДТП в Якутске рано утром 2 января погиб один человек и шесть, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД МУ МВД "Якутское".

Около 6 часов утра местного времени 36-летний водитель Toyota Mark II, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с Toyota Premio. Водитель Toyota Mark II скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Шестеро пострадавших доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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