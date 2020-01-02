Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В трех населенных пунктах Охотского района (Хабаровский край) с подтопленных нагонной волной территорий полностью ушла вода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

- При ночном приливе повторного подтопления не было, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет.

Напомним, на Охотское побережье пришел сильный циклон. В результате нагонной волны с моря пострадали три населенных пункта. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. В поселке Охотск власти организовали пункт временного размещения, он пустует, так так люди поселились у родственников и знакомых.

Такое природное явление на Охотском побережье носит сезонный характер и повторяется ежегодно.

Для ликвидации последствий в первый день нового года привлекли 16 человек и пять единиц техники. Сейчас ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В течение 2-3 января на побережье Охотского моря еще будет оказывать воздействие проходящий циклон.