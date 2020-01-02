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02.01.2020 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой

Текст: Антон Дерябин
Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В Арзамасском районе Нижегородской области в ДТП погибли два человека. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, трагедия произошла в 15.30 на 14-м километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис.

В ДТП под Владимиром пострадали пять человек

Столкнулись легковая иномарка и маршрутное такси. Погибли двое пассажиров иномарки, травмы получили четыре человека. Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, пострадавшие находятся в городской больнице скорой медицинской помощи имени М. Ф. Владимирского.

На месте аварии работают полицейские, обстоятельства ДТП уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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