В Новосибирск сгорел пассажирский автобус

Сегодня в Новосибирске на площади Маркса напротив торгового центра "Версаль" сгорел пассажирский автобус. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пассажиры не пострадали, все успели выйти из маршрутного "пазика" на улицу.

Это был автобус маршрута № 12. Пассажиры эвакуировались до прибытия пожарных. Автобус выгорел полностью. Очевидцы сообщают, что были повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля, у всех оплавились бамперы. В МЧС сообщили, что к ликвидации возгорания привлекались две машины и восемь пожарных. Автомобильное движение по пр. Карла Маркса было быстро восстановлено.