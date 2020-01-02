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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирск сгорел пассажирский автобус

Текст: Сергей Зюзин
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Сегодня в Новосибирске на площади Маркса напротив торгового центра "Версаль" сгорел пассажирский автобус. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пассажиры не пострадали, все успели выйти из маршрутного "пазика" на улицу.

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Это был автобус маршрута № 12. Пассажиры эвакуировались до прибытия пожарных. Автобус выгорел полностью. Очевидцы сообщают, что были повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля, у всех оплавились бамперы. В МЧС сообщили, что к ликвидации возгорания привлекались две машины и восемь пожарных. Автомобильное движение по пр. Карла Маркса было быстро восстановлено.

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