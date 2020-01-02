Первую на Кубани двойню принял министр здравоохранения края

Первая в 2020 году в Краснодарском крае двойня появилась на свет в Сочи. Причем роды лично принял министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"Новогоднее чудо или магия чисел, но цифра 2 в судьбе жительницы Сочи Евгении К. имеет особое значение. И именно 02.01.2020 года у счастливой уже дважды мамы на свет появилась двойня - два мальчика, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте министерства. - По медицинским показаниям ей необходимо было кесарево сечение. В Сочинском перинатальном центре, продолжая традицию в новогодние дни, роды принял министр Евгений Филиппов. Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо".

Кстати

По данным министерства, для 60 тысяч кубанских семей ушедший 2019 год стал счастливым: на свет появилось 760 двоен, 14 троен. А всего в крае родилась 61 тысяча малышей.