При пожаре в многоквартирном доме в Астрахани погиб человек

На месте пожара в Астрахани найдено тело местного жителя. По факту гибели астраханца проводится процессуальная проверка.

Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. Как отметили в ведомстве, утром 2 января загорелся многоквартирный дом на улице Советской.

"После локализации пожара обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения", - уточнили в управлении СК России.

Также идет поиск женщины, которая жила в сгоревшем доме. Специалисты на месте происшествия устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о пожаре в старом многоквартирном жилом доме, который относится к памятникам архитектуры, и о том, что судьба двух человек не была установлена.