В горах Сочи открылась уникальная трасса для экстремалов

В районе сочинского поселка Красная Поляна, в долине Цирк-3, открылась новая трасса "Бэккантри". Она единственная, на которую горнолыжники и сноубордисты могут подняться на ратраке (снегоуплотнительной машине).

Как рассказали в пресс-службе горного курорта, трасса имеет "красный" уровень сложности, с перепадом высот около 200 метров и протяженностью почти километр - с 2300 до 1460 метров над уровнем моря.

Ежедневно с 11.00 до 14.00 райдеры (максимум семь человек) при предъявлении дневного или сезонного ски-пасса могут подняться на трассу всего за четыре минуты.

Как уже сообщалось, сегодня ночью в окрестностях поселка Красная Поляна выпал долгожданный для десятков тысяч приехавших сюда на праздники из многих российских регионов туристов снег. В горах Сочи установилась минусовая температура, благодаря чему горнолыжные склоны засыпало снегом.