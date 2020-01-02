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02.01.2020 14:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В горах Сочи открылась уникальная трасса для экстремалов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В районе сочинского поселка Красная Поляна, в долине Цирк-3, открылась новая трасса "Бэккантри". Она единственная, на которую горнолыжники и сноубордисты могут подняться на ратраке (снегоуплотнительной машине).

Фото: LeapRus
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Как рассказали в пресс-службе горного курорта, трасса имеет "красный" уровень сложности, с перепадом высот около 200 метров и протяженностью почти километр - с 2300 до 1460 метров над уровнем моря.

Ежедневно с 11.00 до 14.00 райдеры (максимум семь человек) при предъявлении дневного или сезонного ски-пасса могут подняться на трассу всего за четыре минуты.

Как уже сообщалось, сегодня ночью в окрестностях поселка Красная Поляна выпал долгожданный для десятков тысяч приехавших сюда на праздники из многих российских регионов туристов снег. В горах Сочи установилась минусовая температура, благодаря чему горнолыжные склоны засыпало снегом.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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