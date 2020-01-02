Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

В Японии заинтересовались необычным танком, разработанным советскими конструкторами. Речь идет об "Объекте 775", который считался оружием будущего.

Как сообщает портал Yahoo News Japan (публикация переведена inosmi.ru), об этой засекреченной машине стало известно только в 1991 году.

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты. Появлению такого вида бронетехники способствовало распространенное в 1960-х годах мнение о том, что ракеты способны заменить крупнокалиберную артиллерию.

В публикации отмечается, что танк имел подобие орудийной башни со 125-миллиметровым орудием-пусковой установкой, способным запускать ракеты "Рубин". Оружие также позволяло применять активно-реактивные снаряды "Бур".

Танк отличался достаточно сложной конструкцией и оказался тесным. В экипаж "Объекта 775" входили лишь два человека. Командир при этом выполнял функции оператора вооружения.

Орудие Д-126 оказалось сложным и не обеспечивало необходимую точность стрельбы. Да и сам по себе маленький танк показал себя не очень надежной машиной. Ему не хватало мощности энергетической установки, а также подводила коробка передач. К тому же на испытаниях выяснилось, что у танкистов нет достаточного обзора. В итоге работу над созданием "Объектом 775" решено было прекратить.