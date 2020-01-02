Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

Как сообщает портал Yahoo News Japan (публикация переведена inosmi.ru), об этой засекреченной машине стало известно только в 1991 году.
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты. Появлению такого вида бронетехники способствовало распространенное в 1960-х годах мнение о том, что ракеты способны заменить крупнокалиберную артиллерию.
В публикации отмечается, что танк имел подобие орудийной башни со 125-миллиметровым орудием-пусковой установкой, способным запускать ракеты "Рубин". Оружие также позволяло применять активно-реактивные снаряды "Бур".
Танк отличался достаточно сложной конструкцией и оказался тесным. В экипаж "Объекта 775" входили лишь два человека. Командир при этом выполнял функции оператора вооружения.
Орудие Д-126 оказалось сложным и не обеспечивало необходимую точность стрельбы. Да и сам по себе маленький танк показал себя не очень надежной машиной. Ему не хватало мощности энергетической установки, а также подводила коробка передач. К тому же на испытаниях выяснилось, что у танкистов нет достаточного обзора. В итоге работу над созданием "Объектом 775" решено было прекратить.