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02.01.2020,  
19:45
Текст:  Руслан Мельников

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

В Японии заинтересовались необычным танком, разработанным советскими конструкторами. Речь идет об "Объекте 775", который считался оружием будущего.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Как сообщает портал Yahoo News Japan (публикация переведена inosmi.ru), об этой засекреченной машине стало известно только в 1991 году.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты. Появлению такого вида бронетехники способствовало распространенное в 1960-х годах мнение о том, что ракеты способны заменить крупнокалиберную артиллерию.

В публикации отмечается, что танк имел подобие орудийной башни со 125-миллиметровым орудием-пусковой установкой, способным запускать ракеты "Рубин". Оружие также позволяло применять активно-реактивные снаряды "Бур".

Танк отличался достаточно сложной конструкцией и оказался тесным. В экипаж "Объекта 775" входили лишь два человека. Командир при этом выполнял функции оператора вооружения.

Орудие Д-126 оказалось сложным и не обеспечивало необходимую точность стрельбы. Да и сам по себе маленький танк показал себя не очень надежной машиной. Ему не хватало мощности энергетической установки, а также подводила коробка передач. К тому же на испытаниях выяснилось, что у танкистов нет достаточного обзора. В итоге работу над созданием "Объектом 775" решено было прекратить.

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