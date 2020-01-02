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02.01.2020 13:55
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России на матч МЧМ по хоккею со Швейцарией

Текст: Артур Нанян
Ворота российской сборной в четвертьфинальной встрече молодежного чемпионата мира со Швейцарией будет защищать Ярослав Аскаров. Полностью состав нашей команды опубликован на официальном сайте федерации хоккея России (ФХР).

Состав россиян выглядит следующим образом:

Ярослав Аскаров (Амир Михтахов);

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Швейцария - Россия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею

Александр Романов - Данила Галенюк, Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов;

Даниил Пыленков - Егор Замула, Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров;

Даниил Мисюль - Даниил Журавлев; Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин, Никита Ртищев - Илья Круглов - Максим Сорокин - Максим Грошев (13-й нападающий), Антон Малышев.

Матч Россия - Швейцария начнется в 14:30 по московскому времени.

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