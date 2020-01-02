Стал известен состав сборной России на матч МЧМ по хоккею со Швейцарией

Ворота российской сборной в четвертьфинальной встрече молодежного чемпионата мира со Швейцарией будет защищать Ярослав Аскаров. Полностью состав нашей команды опубликован на официальном сайте федерации хоккея России (ФХР).
Состав россиян выглядит следующим образом:
Ярослав Аскаров (Амир Михтахов);
Александр Романов - Данила Галенюк, Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов;
Даниил Пыленков - Егор Замула, Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров;
Даниил Мисюль - Даниил Журавлев; Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин, Никита Ртищев - Илья Круглов - Максим Сорокин - Максим Грошев (13-й нападающий), Антон Малышев.
Матч Россия - Швейцария начнется в 14:30 по московскому времени.