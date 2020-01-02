Только 20 вертолетов Бундесвера из 152 пригодны к полетам

О серьезных проблемах с оснащенностью вооруженных сил Германии за последние два года не писал только ленивый. На этот раз новая утечка появилась в немецком Bild - в его распоряжение попал секретный доклад бундесвера, свидетельствующий о катастрофической ситуации в авиапарке военных и транспортных вертолетов и программе подготовки пилотов.

Как утверждает издание, в общей сложности к полетам готовы 20 из 152 вертолетов моделей Tiger и NH90. Проблема заключается в том, что франко-немецкая компания - дочка Airbus - не успевает в срок проводить техосмотр воздушных машин. В свою очередь, как отмечают во фракции "Зеленые", это приводит к срыву программы подготовки специалистов по управлению вертолетами и их обслуживанию.

В местных СМИ регулярно появляется информация о том, что "добрая половина немецких подлодок не всплывает, танков не стреляет и самолетов не летает".

Прошлым летом сообщалось о нехватке современной армейской обуви для солдат бундесвера. Начались проблемы еще при прежнем министре обороны Урсуле фон дер Ляйен, которая перешла в кресло главы Еврокомиссии. Свой пост вместе с грузом проблем она передала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера после 2021 года, если в стране не будут назначены досрочные выборы.