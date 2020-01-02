U.S. Commerce News: западные СМИ превращают новости о Китае в романы

Кроме того, глава крупнейшей информационной платформы Китая отметил, что некоторые западные прессы освещают китайские события с предубеждениями, критикуя их за лживую информацию, что идет вразрез с нормами деятельности СМИ и распространения информации, основанными на объективности и справедливости.

"Однако я с сожалением замечаю, что некоторые западные СМИ по неизвестным причинам, рассказывая о важных событиях в Китае, проявляют "произвольную слепоту", выдают новости, основанные на обрывочных сведениях, сплетнях и ложных слухах. Это приводит к грубым искажениям правды и фактов, а некоторые новостные сообщения похожи на вымыслы из разряда художественной прозы", - заявил Шэнь Хайсюн. Он также отметил, что факты - это основа информирования, и если рассказывать о событиях, исходя из домыслов, путать выпуск новостей с написанием романа, то это нанесет серьезный урон по общественному доверию к любому СМИ. Поэтому предостережение о необходимости придерживаться профессиональной этики адресовано всем тем, кто руководит медиа-структурами.

По мнению автора статьи, глава Медиакорпорации Китая не назвал конкретных критикуемых им медиа, однако этот список можно примерно составить на основе раскритикованных со стороны CCTV в минувшем году. Большинство из них, по мнению Медиакорпорации Китая, со "скрытыми намерениями" "распространяло слухи" при освещении таких прошлогодних событий в КНР, как пересмотр закона об экстрадиции в Сянгане (Гонконге), обнаружение мертвых мигрантов в кузове грузовика в британском Эссексе, работа с населением уйгурской национальности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шэнь Хайсюн в своем новогоднем обращении привел цитату английского писателя 18-го века Уильяма Хэзлитта: "Предубеждение - дитя невежества". Этой цитатой он хотел подтвердить важность и актуальность стремления СМИ к правдивому информированию и искоренению предубеждений. Обозреватели считают, что глава китайской Медиакорпорации этой цитатой "дал пощечину" британским СМИ. Авторы статьи также отметили обещание, которое дал в своем новогоднем обращении Шэнь Хайсюн: Медиакорпорация Китая "продолжит придерживаться объективного и справедливого подхода в распространении информации, чтобы донести доме международного сообщества голос правды, основанной на фактах, голос справедливости!".

Напомним, что Медиакорпорация Китая образована путем слияния Центрального телевидения Китая, Международного радио Китая и Центрального народного радио. Шэнь Хайсюн многократно подчеркивал необходимость воспользоваться возможностями, которые несет эпоха интернета. Он полагает, что в нынешнюю эпоху "тех, кто не стремится вперед, ждет откат, а медленное продвижение - это тоже регресс". Шэнь Хайсюн подчеркнул, что его команда придерживается развития за счет инноваций и ускоренными темпами стремится стать первоклассной мировой медиа-структурой нового типа в русле пожелания председателя Си Цзиньпина "на основе правильного подхода стремиться к инновации, надлежащим образом создавать и использовать новые медиа и новые платформы информационного распространения".

В статье отмечено, что, несмотря на то, что Медиакорпорация Китая образовалась лишь два года назад, она успешно занимается инновационной деятельностью, каждое инновационное мероприятие сопровождается огромным медиа-эффектом. В уходящем году была разработана и запущена единственная в Китае ведущая государственная медиа-лаборатория по производству и распространению аудиовизуального контента сверхвысокого разрешения; была создана новая медийная площадка 5G "Яншипинь" ("Видео-контент Медиакорпорации"), представлено более 200 рубрик и программ высокого качества. Шэнь Хайсюн многократно подчеркивает "всесторонний, объективный и справедливый подход в освещении актуальных общемировых проблем", "устранение барьеров и предрассудков" и другие подходы, из чего следует, что крупные китайские медиа-площадки позиционируют себя как передовые средства массовой информации общемирового уровня. Это уже не только инструменты внешнего распространения, рассказывающие о событиях в Китае, китайские медиа меняют медиа-пространство всего мира. По словам авторов статьи, в мире "появился новый медиа-игрок, обладающий профессионализмом и конкурентоспособностью". Означает ли это окончание эпохи "информационной монополии западных медиа"? Если да, то это прекрасная новость для огромной аудитории экономических субъектов.