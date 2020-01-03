"Ливерпуль" не проигрывает в премьер-лиге ровно год

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" встречался с клубом "Шеффилд Юнайтед". Уже на четвертой минуте встречи Мохаммед Салах вывел команду Юргена Клоппа вперед, а 64-й минуте Садио Мане установил окончательный результат. После этого успеха победная серия "Ливерпуля" достигла 11 матчей.

Ливерпульцы уверенно возглавляют таблицу АПЛ, имея в своем активе 58 очков после 20 матчей. Занимающий второе место "Лестер" сыграл 21 матч и отстает от лидера уже на 13 очков.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ тем временем насчитывает ровно год. Последнее поражение команда Клоппа потерпела 3 января 2019 года от "Манчестер Сити". По этому показателю "красные" стали третьими в истории премьер-лиги. Ранее подобное удавалось "Арсеналу" и "Челси".