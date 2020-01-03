Москвичей призвали отказаться от пиротехники ради птиц

Фейерверки и петарды пугают птиц, населяющих московские лесопарки и природные зоны. Таким мнением с агентством "Москва" поделился руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

- Мы это знаем по своему орнитарию - у нас каждый Новый год или крупный праздник буквально осадное положение, - пояснил орнитолог. - Птицы боятся так, что, шарахаясь, разбиваются о вольеры, травмируются, и мы вынуждены за этим следить, даже привязывать птиц. Это, безусловно, стресс сумасшедший.

Из-за громких хлопков, подчеркнул Мишин, у птиц могут возникнуть дыхательные спазмы. Испугавшись, нередко и сбрасывают перья.