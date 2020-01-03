В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб

Водитель автобуса маршрута №68, двигаясь по Мызинскому мосту в заречную часть города, наехал на световую опору возле заправки.

По предварительной версии сотрудников регионального управления ГИБДД, шофер не справился с управлением. В результате столкновения водитель погиб, три человека получили травмы. После осмотра врачами травмированные пассажиры были отпущены.

Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.