Зенитные системы С-400 впервые развернут на Урале и в Поволжье

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые поступят на вооружение полков ПВО Урала и Поволжья.

Два полка ПВО в Самарской и Свердловской областях в 2020 году получат зенитные системы С-400, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Личный состав полков пройдет переобучение на новую технику и выполнит первые боевые пуски из "Триумфов" на астраханском полигоне Капустин Яр.

С-400 - зенитная система средней и большой дальности, предназначенная для нейтрализации любых аэродинамических и некоторых баллистических целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. Дополнительным достоинством системы является открытая архитектура - "Триумф" может раздавать целеуказания менее мощным системам, а с подключением дополнительных модулей дальность действия комплекса возрастает до 600 км.

По данным из открытых источников, 29 полков "Триумфов" защищают небо над Московской и Ленинградской областями, Калининградом и Приморьем, базами всех четырех флотов ВМФ России и Крымом, центральной Сибирью и Заполярьем. Единственный в Положье полк С-400 прикрывает с воздуха авиабазу стратегической авиации Энгельс под Саратовом.