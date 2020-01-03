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03.01.2020 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Буран в норильском автобусе сняли на видео

Текст: Антон Валагин

В Сети появилось суровое видео, снятое в автобусе Норильска 30 декабря.

Судя по сообщениям в соцсетях, в 20.17 автобус 35-маршрута попал в мелкое ДТП - въехал в легковой автомобиль, - и около 40 минут простоял на месте, ожидая инспекторов ДПС. На улице была пурга, из щелей в окнах в салон намело снега, пассажиры были похожи на снеговиков, но автобус не покидали, потому что на улице было еще хуже.

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- Как снег попал в автобус? Почему никто не закрыл окно?! - удивлялись комментаторы, не знакомые с норильскими реалиями.

- Может быть, это испытание на выносливость: первый, кто закроет окно, считается слабаком? - предположила Daza Sc.

- Так задувает при полностью закрытых окнах и дверях, когда на улице ветер 30-40 метров в секунду. Уплотнители замерзшие, достаточно миллиметровой щели, чтобы было вот так, - объяснили  местные. И добавили, что шторм сродни снятому в автобусе для никелевой столицы России - обычное дело. Ветер такой, что детские площадки уносит.

Пока жители Центральной России сетуют на аномальное тепло и отсутствие снега, в Норильске все в порядке как с первым, так и со вторым: 3 января здесь -16, небольшой снег, ветер 7-12 метров в секунду. По местным меркам, отличная погода.

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