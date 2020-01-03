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03.01.2020,  
09:58
Текст:  Николай Грищенко

В августе под Астраханью пройдут боевые стрельбы С-400

Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

В Астраханской области на полигоне Ашулук в августе состоятся боевые пуски зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Стрельбы будут проводить подразделения противовоздушной обороны из Поволжья.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По словам командира 76-й дивизии ПВО Центрального военного округа генерал-майора Сергея Тихонова, всего в 2020 году планируется провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки. Особое внимание уделяется освоению тактических приемов по отражению массированных налетов авиации и ударов крылатыми ракетами, полученных в ходе учений "Центр-2019".

Напомним, "Триумф" на дальности до 400 километров способен поражать аэродинамические цели, а на дальности - до 60 километров баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до десятков километров.

Каждая установка С-400 может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс "Триумф" может не только стрелять, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-300, Панцирь-С1, Тор-М1.

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