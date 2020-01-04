Актриса Камерон Диас впервые стала мамой

Американская актриса Камерон Диас, личная жизнь которой известна своими зигзагами, и ее сорокалетний супруг, участник Good Charlotte Бенджи Мэдден, впервые стали родителями.

3 января у пары родилась дочь, которую назвали Рэддикс.

Информацию о событии артисты опубликовали в своих Instagram. Семья поздравила подписчиков с Новым годом, заявив, что Мэддены "счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении дочери - Рэддикс Мэдден".

Но фото ее показывать не станут - из уважения к частной жизни младенца.

Камерон и гитарист поженились в 2015 году - после годового конфетно-букетного периода. До него актриса встречалась, помимо прочего, с Мэттом Диллоном, Джаредом Лето, Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом.