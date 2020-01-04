Юрий Лоза написал новогодний стишок

Новый год только начался, а советский, российский певец, автор песен и аналитик Юрий Эдуардович Лоза уже опубликовал целый ряд постов в своем Facebook, которые немедленно стали популярны, конечно же.

В частности, Юрий похвалил кинокартину "Богемская рапсодия" за отсутствие однополых постельных сцен, по традиции снова выложил новогоднюю песню, "которая в очередной раз не пригодилась ни одному телевизионному каналу", а также - свежесозданный стишок.

Пояснив, что дарит его подписчикам - "дабы было что прочесть со стульчика дедушке Морозу":

"Все ёлки трепетно мечтали

Приехать к нам на Новый год,

Но лишь немногие попали

На наш веселый хоровод.

А те, кому не пофартило

Увидеть праздничный топор,

Так и стоят в лесу уныло -

Грустят, что живы до сих пор".