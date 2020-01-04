Какие задачи поставил белорусский лидер перед новым министром экономики

Повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками входит в число важнейших приоритетов, которые сформулировал Александр Лукашенко перед новым главой Министерства экономики Александром Червяковым, передает 4 января БЕЛТА.

Новый руководитель отраслевого ведомства уточнил, что глава государства поставил несколько ключевых задач: "это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости экономики от внешних ". В этой связи Червяков дал понять, что ведомство готово "предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду".

Кроме того, в министерстве рассчитывают на высокую отдачу от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. "Эти направления нужно максимально задействовать", - подчеркнул Червяков.

Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - полагает министр.