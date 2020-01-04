Новости

Путин поручил кабмину помочь в проведении Универсиады в Екатеринбурге 13:25
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии 13:24
ВМФ продолжит практику кругосветных походов 13:14
Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 1 млрд рублей 12:54
На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту 12:53
В Башкирии в горах заблудилась семья лыжников 12:48
Какие задачи поставил белорусский лидер перед новым министром экономики 12:47
"Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США 12:44
Пушков: США превратились в экспортеров хаоса 12:43
В Якутии город остался без света из-за пули в трансформаторе 12:29
На станции МЦД-1 "Дегунино" обновили остановки и отремонтировали парковки 12:23
ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права 12:06
В Рождество дежурные метро помогут пассажирам МЦД 11:55
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году 11:53
Футбольная сборная США отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионе 11:46
Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада 11:41
В Калмыкии в ДТП погибли три человека и двое пострадали 11:35
В Красной Поляне за четыре дня выступят более 40 артистов 11:33
Для бесплатной подготовки к поступлению в вузы выделено около 2000 мест 11:16
На Ставрополье при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком 11:05
За два года около 30 человек отказались от российского гражданства 11:02
На Украине Киев назвали "второсортной Москвой" 11:01
Ремонт флагмана Черноморского флота "Москва" близится к завершению 10:59
В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке 10:51
Прокуратура проверит экстренную посадку Airbus в Перми 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
04.01.2020 12:47
Рубрика: В мире

Какие задачи поставил белорусский лидер перед новым министром экономики

Текст: Юрий Сизов

Повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками входит в число важнейших приоритетов, которые сформулировал Александр Лукашенко перед новым главой Министерства экономики Александром Червяковым, передает 4 января БЕЛТА.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Лукашенко принял президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля

Новый руководитель отраслевого ведомства уточнил, что глава государства поставил несколько ключевых задач: "это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости экономики от внешних ". В этой связи Червяков дал понять, что ведомство готово "предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду".

Кроме того, в министерстве рассчитывают на высокую отдачу от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. "Эти направления нужно максимально задействовать", - подчеркнул Червяков.

Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - полагает министр.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января
Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации