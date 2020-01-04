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04.01.2020 18:30
Рубрика: Спорт

Макгрегор: Готов заменить в бою Хабиба или Фергюсона

Текст: Илья Соболев

Экс-чемпион мира в смешанных единоборствах (ММА) по версии UFC Конор Макгрегор выразил готовность заменить одного из участников боя Нурмагомедов - Фергюсон в случае форс-мажора.

"Когда там титульный бой в полулегком весе? В апреле? Если у них пойдет что-то не так, я буду готов выйти на замену. Эти парни пытались подраться уже четыре раза", - заявил ирландец.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться

Эту информацию подтвердил и президент UFC Дэйна Уайт. "Конор хочет провести в 2020 году три боя. И надеется, что, выиграв у Серроне, он сумеет добиться поединка с Хабибом. А вы знаете Макгрегора, он говорит так, как думает", - подчеркнул функционер.

Напомним, бой чемпиона в легком весе (65,8 - 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен состояться 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249. Это пятая попытка соперников провести поединок. Предыдущие срывались по разным причинам. Что касается самого Макгрегора, он проведет бой в полусреднем (70,3 - 77,1 кг) против Дональда Серроне 18 января в Лас-Вегасе.

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