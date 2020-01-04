Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал план реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, сообщает сайт правительства.

Стратегия утверждена распоряжением кабмина от 13 февраля 2019 года №207-р. "Цель Стратегии - обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Подписанным распоряжением утвержден план реализации Стратегии. Он предусматривает мероприятия нормативно-правового и организационного характера, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны, сокращение уровня дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, развитие геостратегических территорий, расширение географии экономического роста страны.

План также предусматривает формирование и развитие минерально-сырьевых центров, ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия, культурных ландшафтов и уменьшение негативных последствий от их изменения.

"Реализация плана позволит обеспечить эффективную организацию экономического пространства страны за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала", - отмечается на сайте правительства.