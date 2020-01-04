Закон Республики Мордовия от 27 декабря 2019 года № 97-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственным Собранием 27 декабря 2019 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия (далее - Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 861 002,0 тыс, рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9 711 002,0 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 150 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 861 002,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 444 004,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 294 004,8 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации 150 000,0 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 11 003 301,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 853 301,9 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 150 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 444 004,8 тыс, рублей и на 2022 год в сумме 11 003 301,9 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
4. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в сумме до 809 250 тыс. рублей, на 2021 год - до 857 830,0 тыс. рублей, на 2022 год - до 904 440,0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).
Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда формируются в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.
Средства нормированного страхового запаса используются на следующие цели:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Республики Мордовия лицам, застрахованным в Республике Мордовия в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Мордовия лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Утвердить распределение объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, передаваемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2020 года в результате их неполного использования в 2019 году, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Мордовия с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.
2. Фонд предоставляет страховым медицинским организациям средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, в размере одного процента от суммы средств,поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года,
Глава Республики Мордовия В.Д.Волков
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