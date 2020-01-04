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04.01.2020 11:12
Рубрика: Экономика

На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство будет возмещать почти треть стоимости новых рыбопромысловых судов при условии заказа на их строительство на российских верфях, его полной оплаты и использования по назначению в течение пяти лет под флагом России.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота. Это понадобилось, поскольку ранее принятые меры поддержки не оказали должного эффекта.

Фото: iStock
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Судовладельцы, транспортные и рыбопромысловые компании получали бюджетные субсидии для возмещения части процентов по кредитам и лизинговым платежам и на строительство новых судов взамен сданных на утилизацию. В отношении рыбопромыслового флота эти механизмы поддержки показали себя недостаточно хорошо из-за более длительных сроков окупаемости в сравнении с транспортными или пассажирскими судами. Российские рыбопромысловые компании отдавали предпочтение старым и дешевым иностранным или же заказывали новые за границей.

Правительство попробует вернуть их на отечественные верфи. Для этого оно готово на 30 процентов участвовать в строительстве новых судов. В то же время размер субсидии не может превышать 30 процентов от установленной предельной стоимости. Так, для судна длиной от 15 до 20 метров при его строительстве на территории Дальнего Востока и Республики Крым она составляет 230 миллионов рублей, в других регионах - 180 миллионов; для судна от 30 до 40 метров - 600 и 460 миллионов соответственно.

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Для получения субсидии необходимо выдержать еще ряд условий. Строительство должно вестись на собственные средства компании или кредиты, взятые в российских банках. Дата закладки судна - не ранее 1 января 2019 года. Проектирование и строительство ранее не получало поддержку из федерального бюджета.

Кроме того, заказчику предстоит взять на себя некоторые обязательства. В частности, в течение пяти лет судно должно ходить под флагом Российской Федерации, находиться в собственности компании и использоваться исключительно для рыболовства. В случае нарушения этих и других правил государство может потребовать возврата части средств, выделенных на поддержку судостроительного контракта.

В ближайшие три года на этот механизм господдержки в федеральном бюджете заложено 1,38 миллиарда рублей.

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