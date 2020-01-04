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04.01.2020 07:48
Рубрика: Спорт

Овечкин набрало 40-е очко в сезоне

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в гостях переиграл "Каролину" - 4:3. Российские хоккеисты набрали в этом матче пять очков, а лучшим игроком встречи был признан голкипер "столичных" Илья Самсонов.
Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker
Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker

"Вашингтон" проводил первый матч в 2020 году. Команда Александра Овечкина отправилась в гости к "Каролине". В составе "столичных" место в воротах снова занял российский голкипер Илья Самсонов.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. А во втором счет открыли гости. Ричард Паник поразил ворота "Каролины". Второй гол "Вашингтон" забил в большинстве. Партнеры выдали роскошную передачу на Евгения Кузнецова, который поразил пустые ворота.

В самом начале третьего периода Джордан Стаал сократил отставание в счете, но Ларс Эллер и Якуб Врана сделали преимущество гостей комфортным. В концовке "Каролина" устроила осаду ворот гостей и сократила отставание до минимума стараниями Теуво Терявяйнена и Райана Дзингела, но уйти от поражения им не позволила надежная игра Самсонова.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач). Также ассистентский балл записал на свой счет и защитник Дмитрий Орлов. В составе "Каролины"двумя передачами отметился Андрей Свечников.

Однако первой звездой встречи все же был признан Самсонов, отразивший 38 бросков.

Забавный эпизод произошел в конце первого периода. Форвард "Вашингтона" Ник Дауд выбросил на трибуну клюшку Свечникова, которая попала прямо в руки болельщику в свитере российского нападающего. За свой поступок Дауд получил 2+10 штрафного времени.

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